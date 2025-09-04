Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chania Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Chania Regional Unit, Grecia

Municipality of Chania
24
La Canea
24
Municipality of Platanias
15
Municipality of Apokoronas
6
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 118 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la planta…
Precio en demanda
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
