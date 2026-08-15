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Villas en venta en Chalkida, Grecia

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Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Chalkida, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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