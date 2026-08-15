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Casas de campo en venta en Chalkida, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$826,496
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Chalkida, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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