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Apartamentos en venta en Central Greece, Grecia

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2 habitaciones
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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Livadia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Livadia, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está situado…
$188 913
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2
Apartamento en venta, 2a planta, situado en Nea Artaki.La propiedad tiene una superficie tot…
$76 031
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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383 730
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 2 habitaciones en Central Greece, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
En venta Apartamento de 100 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$82 650
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta apartamento de 89 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$188 913
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99 983
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Parámetros de las propiedades en Central Greece, Grecia

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