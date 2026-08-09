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Propiedades residenciales en venta en Arcadia Regional Unit, Grecia

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Municipality of North Kynouria
3
Municipality of Gortynia
3
Municipality of Megalopoli
3
12 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Casa tradicional de piedra de 215 metros cuadrados en el pueblo de Muria, Gortynia. Es una c…
$233,073
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Apartamento en Kerasia, Grecia
Apartamento
Kerasia, Grecia
Área 43 m²
Venta apartamento de 43 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$144,142
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Casa de campo en Municipality of Gortynia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Gortynia, Grecia
Área 320 m²
$64,095
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$448,669
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 2
Área 117 m²
Venta de maisonette de 117 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$242,045
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Casa de campo 4 habitaciones en Lagadia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagadia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Arkadia: Lagadia - 175 metros cuadrados, 4 dormito…
$198,112
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Casa de campo en Municipality of Gortynia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Gortynia, Grecia
Área 120 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Arkadia: Tropaia 120 metros cuadrados, planta baja…
$50,111
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. 1…
$295,177
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 205 m²
Venta Casa de 4 plantas de 205 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consiste en un alm…
$1,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Tripoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Tripoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peloponeso, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the…
$801,019
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Dúplex 6 habitaciones en Municipality of South Kynouria, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Municipality of South Kynouria, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Tipos de propiedades en Arcadia Regional Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Arcadia Regional Unit, Grecia

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