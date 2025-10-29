Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Andros Regional Unit, Grecia

Municipality of Andros
11
1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 10 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 480 m²
Número de plantas 2
Villa Soy una impresionante y lujosa villa subterránea construida por el mar, en la encantad…
$4,49M
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
