Villas con garaje en venta en Aegean, Grecia

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
4
2 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 10 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 480 m²
Número de plantas 2
Villa Soy una impresionante y lujosa villa subterránea construida por el mar, en la encantad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Municipality of Mykonos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Mykonos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Este excepcional apartamento se encuentra en la idílica ubicación de Agrari, Mykonos, forman…
$577,902
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
