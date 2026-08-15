Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Wiesbaden
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Wiesbaden, Alemania

;
apartamentos
4
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en villas de la ciudad en el centro de la ciudad aristocrática de Wiesbaden. …
$922,004
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 3
Área 87 m²
Número de plantas 3
Moderno edificio de 3 plantas con una estructura de fachada clara en la capital del estado f…
$723,259
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 3
Área 87 m²
Número de plantas 3
Moderno edificio de 3 plantas con una estructura de fachada clara en la capital del estado f…
$778,480
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en villas de la ciudad en el centro de la ciudad aristocrática de Wiesbaden.El …
$929,529
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Wiesbaden, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir