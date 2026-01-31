Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Wettin Lobejun
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Wettin Lobejun, Alemania

1 propiedad total found
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option en Wettin Lobejun, Alemania
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Alemania
Área 91 000 m²
Esta propiedad industrial y logística ofrece un tamaño total del sitio de aprox. 100.000 m2 …
$12,02M
VAT
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch, Română
