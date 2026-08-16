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Propiedades residenciales en venta en Wetteraukreis, Alemania

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 16 habitaciones en Selters, Alemania
Casa 16 habitaciones
Selters, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 324 m²
Número de plantas 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIAMOREFAMILIES IN CENTRAL LAGE…
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Casa 20 habitaciones en Buches, Alemania
Casa 20 habitaciones
Buches, Alemania
Habitaciones 20
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 515 m²
Número de plantas 3
ISB GLOBAL Inmobiliaria & BAUTRÄGERINVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIANEUBAUPROJECTS IN CENTRAL…
$2,57M
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ISB Global Immobilien
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Villa 9 habitaciones en Bad Vilbel, Alemania
Villa 9 habitaciones
Bad Vilbel, Alemania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,64M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Bad Vilbel, Alemania
Villa
Bad Vilbel, Alemania
Dormitorios 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,90M
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Parámetros de las propiedades en Wetteraukreis, Alemania

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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