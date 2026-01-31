Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Wermelskirchen, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Hunger, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Hunger, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Wermelskirchen (NRW) - un gran apartamento de 3 habitaciones para inversores! Precio: 98.000…
$114,048
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
