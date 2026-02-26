Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Velbert
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Velbert, Alemania

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Velbert, Alemania
Ático Ático 2 habitaciones
Velbert, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/3
🏡 En venta es un apartamento de 2 habitaciones muy bien mantenido en el piso ático en el exc…
$129,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir