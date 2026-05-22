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Propiedades residenciales en venta en Sundern, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Recklinghausen Sauerland, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Recklinghausen Sauerland, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2
Un acogedor apartamento en el corazón de Recklinghausen es una gran inversión! Este luminoso…
$111,991
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