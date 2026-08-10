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Propiedades residenciales en venta en Starnberg, Alemania

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2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Socking, Alemania
Villa 7 habitaciones
Socking, Alemania
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,10M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Socking, Alemania
Villa
Socking, Alemania
Dormitorios 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,20M
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