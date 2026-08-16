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Propiedades residenciales en venta en Stadteregion Aachen, Alemania

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3 propiedades total found
Casa de campo 10 habitaciones en Wurselen, Alemania
Casa de campo 10 habitaciones
Wurselen, Alemania
Habitaciones 10
Número de plantas 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
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Аталанта
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Apartamento 3 habitaciones en Aquisgrán, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Aquisgrán, Alemania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Apartamento en Alemania en 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
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Аталанта
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Casa 5 habitaciones en Herzogenrath, Alemania
Casa 5 habitaciones
Herzogenrath, Alemania
Habitaciones 5
Área 196 m²
Número de plantas 3
Casa en venta en 52134 HerzogenrathAño de construcción - 2022Zona de estar - 195 metros cuad…
$506,198
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