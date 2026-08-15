Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Schleswig-Holstein
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Schleswig Holstein, Alemania

;
Schlei Ostsee
5
6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
Habitaciones 2
Área 61 m²
Piso 3/5
📈 Apartamento de inversión en la costa del Mar Báltico en cuotas!Solicitud de alquiler duran…
$325,996
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 5
Ubicación directa en la costa del Mar Báltico con playa, puerto de yates y deportes acuático…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Damp, Alemania
Estudio 1 habitacion
Damp, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 5
$177,882
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Damp, Alemania
Estudio 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/5
Live & Invest in the Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusivo Nuevo Desarrollo en Damp – Vivir …
$218,087
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Damp, Alemania
Apartamento 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Número de plantas 5
Dump es un pintoresco resort en el Mar Báltico, combinando la belleza natural con la infraes…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Escheburg, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Escheburg, Alemania
Dormitorios 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con balcón se encuentra en la 3a planta de un edificio de apar…
$598,384
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest

Tipos de propiedades en Schleswig Holstein

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Schleswig Holstein, Alemania

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir