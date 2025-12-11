Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Schlei Ostsee
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Schlei Ostsee, Alemania

1 habitación
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 5
Ubicación directa en la costa del Mar Báltico con playa, puerto de yates y deportes acuático…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Schlei Ostsee, Alemania

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir