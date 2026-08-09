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Casa en condominio en venta en Renania-Palatinado, Alemania

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
El proyecto ofrece apartamentos exquisitos, individuales, con balcón o loggia con decoración…
$554,010
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Renania-Palatinado, Alemania

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