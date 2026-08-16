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Propiedades residenciales en venta en Pirmasens, Alemania

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2 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Pirmasens, Alemania
Casa 8 habitaciones
Pirmasens, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
EFH DHH para la venta en Pirmasens!¡Muy buena condición! ¡La mejor ubicación!66955 Pirmasens…
$285,932
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Casa 8 habitaciones en Pirmasens, Alemania
Casa 8 habitaciones
Pirmasens, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
We are offering two new building projects in 66955 Pirmasens.Property descriptionThe offer i…
$627,140
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