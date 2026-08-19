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Áticos en Venta Fráncfort del Meno, Alemania

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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,57M
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ESTATE-SERVICE24
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar. Exclusivo ático con una su…
$2,14M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar.Exclusivo ático con una supe…
$2,16M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,60M
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