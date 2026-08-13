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Propiedades residenciales en venta en Ottobrunn, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ottobrunn, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Ottobrunn, Alemania
Dormitorios 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 dormitorios en la primera planta de un edificio de apartamentos en el distr…
$1,01M
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