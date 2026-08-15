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Propiedades residenciales en venta en Offenbach del Meno, Alemania

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Offenbach del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 4
Elegante arquitectura moderna, planta baja con jardín y amplias terrazas y loggias, baños co…
$586,765
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Offenbach del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 4
Elegante arquitectura moderna, planta baja con jardín y amplias terrazas y loggias, baños co…
$545,143
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Agencia
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