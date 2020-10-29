  1. Realting.com
Complejo residencial Damp

Kiel, Alemania
de
$180,257
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
ID: 33893
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/2/26

Localización

  • País
    Alemania
  • Región / estado
    Schleswig-Holstein
  • Ciudad
    Kiel

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Bomba (Mar Báltico). Nuevos apartamentos de 153.000 €. KfW 40, borde completo, estacionamiento. Entrega 2025

Texto del anuncio:

📍 Alemania, estado de Schleswig-Holstein, resort Damp (Damp)
🏗 Complejo de construcción, entrega: [para especificar el año, por ejemplo, 2025]
🏷 PRECIO: desde 153.000 € TENIDO Áreas: 32,51 a 72,75 m2

Dump es un pintoresco resort en la costa del Mar Báltico, conocido por su centro de rehabilitación MEDICLIN, infraestructura de bienestar y recreación activa. Situado entre Kiel y Flensburg, es un lugar ideal para vivir junto al mar o invertir en alquiler.

🏢 Proyecto

Moderno edificio residencial de 5 plantas para 144 apartamentos. Arquitectura e ingeniería cumplen estrictos estándares alemanes para eficiencia energética y comodidad.

Valor parámetroEnterprise5Todos los apartamentos144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamentosTerrace47 apartamentosEffect✅Acceso sin barreras✅ (todos los apartamentos)

⚡️ Energy Efficiency (KfW 40 NH)

La casa está certificada según la norma KfW 40 - máxima eficiencia energética y facturas mínimas de calefacción:

  • Ventanas triples

  • Bombas de calor (calor y HWS)

  • Paneles fotovoltaicos ( baterías solares) en el techo

  • Alto nivel de aislamiento térmico

✅ Gastos de funcionamiento bajos
✅ Microclima cómodo todo el año
✅ Posibilidad de obtener un préstamo preferencial KfW

🛋 Servicios del apartamento

Los apartamentos se alquilan "turnkey" - ven y vive:

Cocina:

  • Equipamiento completo de cocina equipada:
    refrigerador
    - estufa
    - armario de horno
    - Capucha

Baño:

  • Inodoro de suspensión

  • Ducha sin umbral (confortable para todas las edades)

  • Espejo LED-lit

  • Piso cálido.

Living rooms:

  • Pisos de vinilo debajo del árbol (resistente al desgaste, cálido)

  • Ventanas grandes – máxima luz natural

Estudios - totalmente amueblado (con mobiliario incluido).

🚗 INFRASTRUCTURE AND PARKING

  • Espacio de estacionamiento está incluido en el precio de cada apartamento

  • Garaje subterráneo - almacenamiento de bicicletas, protección del tiempo

  • Ascensor a todos los pisos

🌊 Ubicación e inversión

La bomba es:

  • ✅ Mar Báltico, playas, naturaleza

  • ✅ El centro de rehabilitación más grande MEDICLIN (cientos empleados y pacientes = demanda de alquiler)

  • ✅ Bienestar, deportes acuáticos, paseos, restaurantes

  • ✅ Accesibilidad de transporte: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburgo (1.5 h)

Qué comprar para:

  • 🏡 Residencia permanente en una zona ecológicamente limpia

  • 💼 Alquiler (requerido de trabajadores médicos, turistas, pacientes de la clínica)

  • 📈 Inversión en una región de recurso en crecimiento

💰 Condiciones de compra

  • Costo: desde 153.000 euros (dependiendo de la zona y el suelo)

  • Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)

  • Hipotecas para no residentes (hasta 50–60%)

  • Apoyo jurídico completo de la transacción en ruso y alemán

  • Asistencia para abrir una cuenta en un banco alemán

📩Escribe a chat - Enviaré:

  • Lista actual de precios y planificación

  • Presentación del proyecto y visualización 3D

  • Área e información de alquiler

  • Organizar una pantalla o consulta en línea con el desarrollador

Precio: desde 153.000 €
Ubicación: Alemania, Damp, Mar Báltico
Entrega: 2025
Clase: KfW 40, eficiencia energética premium

#Germany #Damp #BalticSea #Real EstateIn Germany #KfW40 #Dying Apartment #Energy Efficient Inicio #Inversión en Alemania #NewSea #SubKey

Localización en el mapa

Kiel, Alemania
Está viendo
Complejo residencial Damp
Kiel, Alemania
de
$180,257
Agencia
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Agencia
Realting.com
Ir
