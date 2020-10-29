Complejo residencial Damp

Bomba (Mar Báltico). Nuevos apartamentos de 153.000 €. KfW 40, borde completo, estacionamiento. Entrega 2025
Texto del anuncio:
📍 Alemania, estado de Schleswig-Holstein, resort Damp (Damp)
🏗 Complejo de construcción, entrega: [para especificar el año, por ejemplo, 2025]
🏷 PRECIO: desde 153.000 € TENIDO Áreas: 32,51 a 72,75 m2
Dump es un pintoresco resort en la costa del Mar Báltico, conocido por su centro de rehabilitación MEDICLIN, infraestructura de bienestar y recreación activa. Situado entre Kiel y Flensburg, es un lugar ideal para vivir junto al mar o invertir en alquiler.
🏢 Proyecto
Moderno edificio residencial de 5 plantas para 144 apartamentos. Arquitectura e ingeniería cumplen estrictos estándares alemanes para eficiencia energética y comodidad.
Valor parámetroEnterprise5Todos los apartamentos144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamentosTerrace47 apartamentosEffect✅Acceso sin barreras✅ (todos los apartamentos)
⚡️ Energy Efficiency (KfW 40 NH)
La casa está certificada según la norma KfW 40 - máxima eficiencia energética y facturas mínimas de calefacción:
Ventanas triples
Bombas de calor (calor y HWS)
Paneles fotovoltaicos ( baterías solares) en el techo
Alto nivel de aislamiento térmico
✅ Gastos de funcionamiento bajos
✅ Microclima cómodo todo el año
✅ Posibilidad de obtener un préstamo preferencial KfW
🛋 Servicios del apartamento
Los apartamentos se alquilan "turnkey" - ven y vive:
Cocina:
Equipamiento completo de cocina equipada:
refrigerador
- estufa
- armario de horno
- Capucha
Baño:
Inodoro de suspensión
Ducha sin umbral (confortable para todas las edades)
Espejo LED-lit
Piso cálido.
Living rooms:
Pisos de vinilo debajo del árbol (resistente al desgaste, cálido)
Ventanas grandes – máxima luz natural
Estudios - totalmente amueblado (con mobiliario incluido).
🚗 INFRASTRUCTURE AND PARKING
Espacio de estacionamiento está incluido en el precio de cada apartamento
Garaje subterráneo - almacenamiento de bicicletas, protección del tiempo
Ascensor a todos los pisos
🌊 Ubicación e inversión
La bomba es:
✅ Mar Báltico, playas, naturaleza
✅ El centro de rehabilitación más grande MEDICLIN (cientos empleados y pacientes = demanda de alquiler)
✅ Bienestar, deportes acuáticos, paseos, restaurantes
✅ Accesibilidad de transporte: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburgo (1.5 h)
Qué comprar para:
🏡 Residencia permanente en una zona ecológicamente limpia
💼 Alquiler (requerido de trabajadores médicos, turistas, pacientes de la clínica)
📈 Inversión en una región de recurso en crecimiento
💰 Condiciones de compra
Costo: desde 153.000 euros (dependiendo de la zona y el suelo)
Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)
Hipotecas para no residentes (hasta 50–60%)
Apoyo jurídico completo de la transacción en ruso y alemán
Asistencia para abrir una cuenta en un banco alemán
📩Escribe a chat - Enviaré:
Lista actual de precios y planificación
Presentación del proyecto y visualización 3D
Área e información de alquiler
Organizar una pantalla o consulta en línea con el desarrollador
Precio: desde 153.000 €
Ubicación: Alemania, Damp, Mar Báltico
Entrega: 2025
Clase: KfW 40, eficiencia energética premium
