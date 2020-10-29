Complejo residencial Damp

Bomba (Mar Báltico). Nuevos apartamentos de 153.000 €. KfW 40, borde completo, estacionamiento. Entrega 2025

📍 Alemania, estado de Schleswig-Holstein, resort Damp (Damp)

🏗 Complejo de construcción, entrega: [para especificar el año, por ejemplo, 2025]

🏷 PRECIO: desde 153.000 € TENIDO Áreas: 32,51 a 72,75 m2

Dump es un pintoresco resort en la costa del Mar Báltico, conocido por su centro de rehabilitación MEDICLIN, infraestructura de bienestar y recreación activa. Situado entre Kiel y Flensburg, es un lugar ideal para vivir junto al mar o invertir en alquiler.

🏢 Proyecto

Moderno edificio residencial de 5 plantas para 144 apartamentos. Arquitectura e ingeniería cumplen estrictos estándares alemanes para eficiencia energética y comodidad.

Valor parámetroEnterprise5Todos los apartamentos144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamentosTerrace47 apartamentosEffect✅Acceso sin barreras✅ (todos los apartamentos)

⚡️ Energy Efficiency (KfW 40 NH)

La casa está certificada según la norma KfW 40 - máxima eficiencia energética y facturas mínimas de calefacción:

Ventanas triples

Bombas de calor (calor y HWS)

Paneles fotovoltaicos ( baterías solares) en el techo

Alto nivel de aislamiento térmico

✅ Gastos de funcionamiento bajos

✅ Microclima cómodo todo el año

✅ Posibilidad de obtener un préstamo preferencial KfW

🛋 Servicios del apartamento

Los apartamentos se alquilan "turnkey" - ven y vive:

Cocina:

Equipamiento completo de cocina equipada:

refrigerador

- estufa

- armario de horno

- Capucha

Baño:

Inodoro de suspensión

Ducha sin umbral (confortable para todas las edades)

Espejo LED-lit

Piso cálido.

Living rooms:

Pisos de vinilo debajo del árbol (resistente al desgaste, cálido)

Ventanas grandes – máxima luz natural

Estudios - totalmente amueblado (con mobiliario incluido).

🚗 INFRASTRUCTURE AND PARKING

Espacio de estacionamiento está incluido en el precio de cada apartamento

Garaje subterráneo - almacenamiento de bicicletas, protección del tiempo

Ascensor a todos los pisos

🌊 Ubicación e inversión

La bomba es:

✅ Mar Báltico, playas, naturaleza

✅ El centro de rehabilitación más grande MEDICLIN (cientos empleados y pacientes = demanda de alquiler)

✅ Bienestar, deportes acuáticos, paseos, restaurantes

✅ Accesibilidad de transporte: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburgo (1.5 h)

Qué comprar para:

🏡 Residencia permanente en una zona ecológicamente limpia

💼 Alquiler (requerido de trabajadores médicos, turistas, pacientes de la clínica)

📈 Inversión en una región de recurso en crecimiento

💰 Condiciones de compra

Costo: desde 153.000 euros (dependiendo de la zona y el suelo)

Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)

Hipotecas para no residentes (hasta 50–60%)

Apoyo jurídico completo de la transacción en ruso y alemán

Asistencia para abrir una cuenta en un banco alemán

Precio: desde 153.000 €

Ubicación: Alemania, Damp, Mar Báltico

Entrega: 2025

Clase: KfW 40, eficiencia energética premium

