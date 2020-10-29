  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Selters
  4. Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Selters, Alemania
de
$1,36M
;
4 1
Dejar una solicitud
ID: 33135
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Alemania
  • Región / estado
    Hesse
  • Barrio
    Wetteraukreis
  • Pueblo
    Selters

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Además

  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch

ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRGER

INVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIA
MOREFAMILIES IN CENTRAL LAGE

OBJECTOS
En el monte 6
63697 Ortenberg Selters
Alemania

PROYECTOS
Este proyecto está dirigido a inversores nacionales e internacionales que quieren invertir en Alemania a largo plazo y lograr ingresos estables de alquiler
Los inversores internacionales tienen la oportunidad de solicitar un permiso de residencia legal en Alemania a través de esta inversión inmobiliaria
La garantía del permiso de residencia no se otorga expresamente porque depende de las autoridades competentes
El acompañamiento de abogados experimentados Notar y abogado está incluido en el servicio completo

SITUATION AND STANDORIES
Ortenberg Selters es una ubicación central y codiciada con alto valor
El establecimiento está a unos 1 6 km del centro de la ciudad.
A unos 5 kilómetros de Büdingen y Altenstadt
Muy buena conexión de autopista
Frankfurt am Main y Gießen de fácil acceso
Antiguos edificios históricos en el ambiente alta demanda de edificios modernos
Aire limpio caminos cortos verdes a escuelas jardines de infancia Doctores Shopping Cafés Instalaciones deportivas Piscina al aire libre e instalaciones culturales

PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS
Tamaño de tierra aprox. 324 metros cuadrados
Ubicación central en Ortenberg Selters
Área mixta posible Comercial en planta baja opcional
Muy alta demanda de apartamentos modernos

PLANTS
Edificio existente está en construcción
Pre-request is made for investors
El permiso de construcción aún no está disponible
Las desviaciones en el marco del permiso de construcción posterior son posibles y se compensan por encima del precio del metro cuadrado

PROTECCIÓN
Casa multifamiliar con un total de 4 unidades de alojamiento
2 casas pareadas cada 2 apartamentos por mitad
Superficie de vida por unidad aprox. 62 metros cuadrados
Apartamento ático opcional después de la construcción Novelle 2025 no está incluido en el cálculo base
No se requiere construcción de bodegas
No hay escalera necesaria
Planificación eficiente en función de los costos y optimizada

TÉCNICA Y EQUIPO
Diseño eficiente en energía según estándar actual
Bombeo de calor
Sistema solar en el techo
Aislamiento y sellos de alta calidad
Ventanas modernas con acristalamiento múltiple

MIETS AND ERTAIN
Superficie total 4 × 62 m2 = 248 m2
Alquiler medio frío 17 Euro por metro cuadrado

Apartamentos
248 m2 × 17 € = 4.216 € por mes
Alquiler anual de apartamentos 4.216 € × 12 = 50.592 €

Aparcamiento
5 parcelas × 50 € por mes = 250 € por mes
Ingresos anuales de alquiler Estacionamiento 250 € × 12 = 3000 €

Total de ingresos por año 50.592 € +3.000 € = 53.592 €

NOMBRE FINANCIEROS
Precio fijo llave en mano 4,500 € por metro cuadrado de superficie
Incluye demolición de propiedades permiso de planificación aprobación construcción tecnología de diseño bomba de calor paneles solares sellos todos A a Z

Volumen total de inversión 1.116.000 €
Devolución bruta 53.592 € ÷ 1.116.000 €
Valor estimado del mercado después de la terminación aprox. 1.320.000 €
El inversor puede vender unidades individualmente o completamente
Precio de venta por m2 después de la terminación 5.500 €

PLAN DE PAGO
Pagos por progreso
No innecesaria retención de capital

1 Compra y registro de tierras
2 demolición y desarrollo
3 Construcción cruda de pisos
4 techo y sobre de construcción
5 Diseño de interiores y tecnología
6 tasa de cierre 5 por ciento a mano

FULL SERVICE FOR INVESTMENT
Gestión de proyectos por ISB Global Bauträger
Arquitectos y diseñadores
Apoyo de abogados empresariales
Acompañamiento legal y notario
Gestión de casas y cuidado de arrendatario bajo petición

LEGAL NOTICE
Toda la información se basa en el estado actual de planificación
Los cambios de las autoridades son posibles
Todas las cifras representan cálculos y no son vinculantes
Esta Exposé no es una oferta de contrato
Todos los servicios y servicios se prestan según los deseos de los inversores
El permiso de residencia para inversores internacionales se permite después de la auditoría legal
Todos los datos son investigados cuidadosamente pero sin garantía

Localización en el mapa

Selters, Alemania
Alimentación
Transporte
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial ...
Hausen, Alemania
de
$808,541
VAT
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Alemania
Precio en demanda
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Alemania
de
$1,36M
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial ...
Barrio residencial ...
Barrio residencial ...
Barrio residencial ...
Hausen, Alemania
de
$808,541
VAT
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
text
Agencia
50 Lemons
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Mostrar todo Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Alemania
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Venta es un nuevo edificio DHH en una tranquila calle lateral de Pirmasens.¿Qué proveedores hay en Pirmasens?Deutsche Telekom, O2 y Vodafon Kabel Deutschland están activos en Pirmasens, Rheinland-Pfalz. Cada uno de estos proveedores tiene su propia gama de servicios con diferentes tarifas. N…
Agencia
ELBUS GmbH
Dejar una solicitud
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Alemania
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
OBJECTOSEn el monte 663697 Ortenberg SeltersAlemaniaPROYECTOSEste proyecto está dirigido a inversores nacionales e internacionales que quieren invertir en Alemania a largo plazo y lograr ingresos estables de alquilerLos inversores internacionales tienen la oportunidad de solicitar un permiso…
Agencia
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Alemania
«Llevamos todas nuestras solicitudes de permisos de residencia a un final exitoso». Un experto de la agencia inmobiliaria Kaiser Estate habla sobre cómo mudarse a Alemania
29.10.2020
«Llevamos todas nuestras solicitudes de permisos de residencia a un final exitoso». Un experto de la agencia inmobiliaria Kaiser Estate habla sobre cómo mudarse a Alemania
Todo lo que hay que saber sobre la obtención del permiso de residencia temporal, permanente y la nacionalidad alemana
16.07.2020
Todo lo que hay que saber sobre la obtención del permiso de residencia temporal, permanente y la nacionalidad alemana
Mostrar todas las publicaciones