Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

OBJECTOS
En el monte 6
63697 Ortenberg Selters
Alemania
PROYECTOS
Este proyecto está dirigido a inversores nacionales e internacionales que quieren invertir en Alemania a largo plazo y lograr ingresos estables de alquiler
Los inversores internacionales tienen la oportunidad de solicitar un permiso de residencia legal en Alemania a través de esta inversión inmobiliaria
La garantía del permiso de residencia no se otorga expresamente porque depende de las autoridades competentes
El acompañamiento de abogados experimentados Notar y abogado está incluido en el servicio completo
SITUATION AND STANDORIES
Ortenberg Selters es una ubicación central y codiciada con alto valor
El establecimiento está a unos 1 6 km del centro de la ciudad.
A unos 5 kilómetros de Büdingen y Altenstadt
Muy buena conexión de autopista
Frankfurt am Main y Gießen de fácil acceso
Antiguos edificios históricos en el ambiente alta demanda de edificios modernos
Aire limpio caminos cortos verdes a escuelas jardines de infancia Doctores Shopping Cafés Instalaciones deportivas Piscina al aire libre e instalaciones culturales
PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS
Tamaño de tierra aprox. 324 metros cuadrados
Ubicación central en Ortenberg Selters
Área mixta posible Comercial en planta baja opcional
Muy alta demanda de apartamentos modernos
PLANTS
Edificio existente está en construcción
Pre-request is made for investors
El permiso de construcción aún no está disponible
Las desviaciones en el marco del permiso de construcción posterior son posibles y se compensan por encima del precio del metro cuadrado
PROTECCIÓN
Casa multifamiliar con un total de 4 unidades de alojamiento
2 casas pareadas cada 2 apartamentos por mitad
Superficie de vida por unidad aprox. 62 metros cuadrados
Apartamento ático opcional después de la construcción Novelle 2025 no está incluido en el cálculo base
No se requiere construcción de bodegas
No hay escalera necesaria
Planificación eficiente en función de los costos y optimizada
TÉCNICA Y EQUIPO
Diseño eficiente en energía según estándar actual
Bombeo de calor
Sistema solar en el techo
Aislamiento y sellos de alta calidad
Ventanas modernas con acristalamiento múltiple
MIETS AND ERTAIN
Superficie total 4 × 62 m2 = 248 m2
Alquiler medio frío 17 Euro por metro cuadrado
Apartamentos
248 m2 × 17 € = 4.216 € por mes
Alquiler anual de apartamentos 4.216 € × 12 = 50.592 €
Aparcamiento
5 parcelas × 50 € por mes = 250 € por mes
Ingresos anuales de alquiler Estacionamiento 250 € × 12 = 3000 €
Total de ingresos por año 50.592 € +3.000 € = 53.592 €
NOMBRE FINANCIEROS
Precio fijo llave en mano 4,500 € por metro cuadrado de superficie
Incluye demolición de propiedades permiso de planificación aprobación construcción tecnología de diseño bomba de calor paneles solares sellos todos A a Z
Volumen total de inversión 1.116.000 €
Devolución bruta 53.592 € ÷ 1.116.000 €
Valor estimado del mercado después de la terminación aprox. 1.320.000 €
El inversor puede vender unidades individualmente o completamente
Precio de venta por m2 después de la terminación 5.500 €
PLAN DE PAGO
Pagos por progreso
No innecesaria retención de capital
1 Compra y registro de tierras
2 demolición y desarrollo
3 Construcción cruda de pisos
4 techo y sobre de construcción
5 Diseño de interiores y tecnología
6 tasa de cierre 5 por ciento a mano
FULL SERVICE FOR INVESTMENT
Gestión de proyectos por ISB Global Bauträger
Arquitectos y diseñadores
Apoyo de abogados empresariales
Acompañamiento legal y notario
Gestión de casas y cuidado de arrendatario bajo petición
LEGAL NOTICE
Toda la información se basa en el estado actual de planificación
Los cambios de las autoridades son posibles
Todas las cifras representan cálculos y no son vinculantes
Esta Exposé no es una oferta de contrato
Todos los servicios y servicios se prestan según los deseos de los inversores
El permiso de residencia para inversores internacionales se permite después de la auditoría legal
Todos los datos son investigados cuidadosamente pero sin garantía