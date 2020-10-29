Complejo residencial MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

OBJECTOS

En el monte 6

63697 Ortenberg Selters

Alemania

PROYECTOS

Este proyecto está dirigido a inversores nacionales e internacionales que quieren invertir en Alemania a largo plazo y lograr ingresos estables de alquiler

Los inversores internacionales tienen la oportunidad de solicitar un permiso de residencia legal en Alemania a través de esta inversión inmobiliaria

La garantía del permiso de residencia no se otorga expresamente porque depende de las autoridades competentes

El acompañamiento de abogados experimentados Notar y abogado está incluido en el servicio completo

SITUATION AND STANDORIES

Ortenberg Selters es una ubicación central y codiciada con alto valor

El establecimiento está a unos 1 6 km del centro de la ciudad.

A unos 5 kilómetros de Büdingen y Altenstadt

Muy buena conexión de autopista

Frankfurt am Main y Gießen de fácil acceso

Antiguos edificios históricos en el ambiente alta demanda de edificios modernos

Aire limpio caminos cortos verdes a escuelas jardines de infancia Doctores Shopping Cafés Instalaciones deportivas Piscina al aire libre e instalaciones culturales

PRINCIPIOS Y PRINCIPIOS

Tamaño de tierra aprox. 324 metros cuadrados

Ubicación central en Ortenberg Selters

Área mixta posible Comercial en planta baja opcional

Muy alta demanda de apartamentos modernos

PLANTS

Edificio existente está en construcción

Pre-request is made for investors

El permiso de construcción aún no está disponible

Las desviaciones en el marco del permiso de construcción posterior son posibles y se compensan por encima del precio del metro cuadrado

PROTECCIÓN

Casa multifamiliar con un total de 4 unidades de alojamiento

2 casas pareadas cada 2 apartamentos por mitad

Superficie de vida por unidad aprox. 62 metros cuadrados

Apartamento ático opcional después de la construcción Novelle 2025 no está incluido en el cálculo base

No se requiere construcción de bodegas

No hay escalera necesaria

Planificación eficiente en función de los costos y optimizada

TÉCNICA Y EQUIPO

Diseño eficiente en energía según estándar actual

Bombeo de calor

Sistema solar en el techo

Aislamiento y sellos de alta calidad

Ventanas modernas con acristalamiento múltiple

MIETS AND ERTAIN

Superficie total 4 × 62 m2 = 248 m2

Alquiler medio frío 17 Euro por metro cuadrado

Apartamentos

248 m2 × 17 € = 4.216 € por mes

Alquiler anual de apartamentos 4.216 € × 12 = 50.592 €

Aparcamiento

5 parcelas × 50 € por mes = 250 € por mes

Ingresos anuales de alquiler Estacionamiento 250 € × 12 = 3000 €

Total de ingresos por año 50.592 € +3.000 € = 53.592 €

NOMBRE FINANCIEROS

Precio fijo llave en mano 4,500 € por metro cuadrado de superficie

Incluye demolición de propiedades permiso de planificación aprobación construcción tecnología de diseño bomba de calor paneles solares sellos todos A a Z

Volumen total de inversión 1.116.000 €

Devolución bruta 53.592 € ÷ 1.116.000 €

Valor estimado del mercado después de la terminación aprox. 1.320.000 €

El inversor puede vender unidades individualmente o completamente

Precio de venta por m2 después de la terminación 5.500 €

PLAN DE PAGO

Pagos por progreso

No innecesaria retención de capital

1 Compra y registro de tierras

2 demolición y desarrollo

3 Construcción cruda de pisos

4 techo y sobre de construcción

5 Diseño de interiores y tecnología

6 tasa de cierre 5 por ciento a mano

FULL SERVICE FOR INVESTMENT

Gestión de proyectos por ISB Global Bauträger

Arquitectos y diseñadores

Apoyo de abogados empresariales

Acompañamiento legal y notario

Gestión de casas y cuidado de arrendatario bajo petición

LEGAL NOTICE

Toda la información se basa en el estado actual de planificación

Los cambios de las autoridades son posibles

Todas las cifras representan cálculos y no son vinculantes

Esta Exposé no es una oferta de contrato

Todos los servicios y servicios se prestan según los deseos de los inversores

El permiso de residencia para inversores internacionales se permite después de la auditoría legal

Todos los datos son investigados cuidadosamente pero sin garantía