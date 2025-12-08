Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Neuss
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Neuss, Alemania

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Neuss, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Neuss, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1
Un acogedor apartamento de dos habitaciones en pintoresco NeusPrecio: 176.000 € + 3,57% de p…
$205,266
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Neuss, Alemania
Casa 4 habitaciones
Neuss, Alemania
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 2
Full description: Property is reserved!    House built in 1996 House area  120 m2 4 rooms (3…
$604,138
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Neuss, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir