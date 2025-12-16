Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Mulheim an der Ruhr
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Mulheim an der Ruhr, Alemania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Villa
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
Número de plantas 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mulheim an der Ruhr, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir