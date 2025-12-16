Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Mulheim an der Ruhr, Alemania

2 propiedades total found
Casa de campo en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Casa de campo
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Área 257 m²
Número de plantas 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Dejar una solicitud
Villa en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Villa
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
Número de plantas 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Mulheim an der Ruhr, Alemania

Baratos
De lujo
