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Casas con Jardín en Venta en Monchengladbach, Alemania

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$244,404
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