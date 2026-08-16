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Propiedades residenciales en venta en Monchengladbach, Alemania

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casas independientes
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3 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$248,786
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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$244,404
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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
¡Un edificio de apartamentos es una inversión ideal!Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)Pre…
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