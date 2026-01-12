Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Marl
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Marl, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Marl, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Marl, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 8
Luminoso apartamento en el centro de Marly - listo para entrar! Para la venta es un bien man…
$113,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir