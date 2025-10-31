Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Maguncia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Maguncia, Alemania

2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
$554,010
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartments in a new building with an excellent location near the port on the Rhine, beautifu…
$693,970
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Maguncia, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir