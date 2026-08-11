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Propiedades residenciales en venta en Landshut, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Landshut, Alemania
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Landshut, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 8/8
Https:/vm.tok.com/ZGdxrhqg2/https:/www.kleinzeigen.de/s-anzeige/groszuegige-3-zimmer-maireet…
$574,408
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