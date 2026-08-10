Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Distrito de Starnberg
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Distrito de Starnberg, Alemania

;
2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Socking, Alemania
Villa 7 habitaciones
Socking, Alemania
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Socking, Alemania
Villa
Socking, Alemania
Dormitorios 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,20M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Distrito de Starnberg, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir