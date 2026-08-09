Villas en venta en Landkreis Offenbach, Alemania

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Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Sprendlingen, Alemania
Villa
Sprendlingen, Alemania
Dormitorios 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,39M
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