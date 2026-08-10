Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Distrito de Múnich
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Distrito de Múnich, Alemania

;
Estudio Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Eglfing, Alemania
Estudio 1 habitacion
Eglfing, Alemania
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$662,289
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Grunwalder Forst, Alemania
Estudio 1 habitacion
Grunwalder Forst, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$499,622
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Distrito de Múnich, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir