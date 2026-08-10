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Propiedades residenciales en venta en Distrito de Múnich, Alemania

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apartamentos
3
5 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Grunwald, Alemania
Villa 10 habitaciones
Grunwald, Alemania
Habitaciones 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,25M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Ottobrunn, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Ottobrunn, Alemania
Dormitorios 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 dormitorios en la primera planta de un edificio de apartamentos en el distr…
$1,01M
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Villa en Grunwald, Alemania
Villa
Grunwald, Alemania
Dormitorios 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,36M
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Eglfing, Alemania
Estudio 1 habitacion
Eglfing, Alemania
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$662,289
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Estudio 1 habitacion en Grunwalder Forst, Alemania
Estudio 1 habitacion
Grunwalder Forst, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$499,622
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