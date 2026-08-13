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Propiedades residenciales en venta en Landkreis Emsland, Alemania

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1 propiedad total found
Casa en Papenburg, Alemania
Casa
Papenburg, Alemania
Área 170 m²
Número de plantas 2
Venta de terreno de 1072 m2 con una casa construida de 170 m2 en 26871 PapenburgHay un permi…
$376,956
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