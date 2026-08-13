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Propiedades residenciales en venta en Landkreis Emmendingen, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Denzlingen, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Denzlingen, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 1
Luminoso y acogedor apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apa…
$462,441
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