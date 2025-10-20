Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Kreis Viersen, Alemania

Willich
6
9 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kreis Viersen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Kreis Viersen, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$463,659
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/4
Nuevo edificio en Alemania, 47877 WillichAlojamiento asequible en una pequeña ciudad alemana…
$267,416
Apartamento 3 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 3
Área 94 m²
Piso 2/4
Nuevo edificio en Alemania, 47877 WillichAlojamiento asequible en una pequeña y acogedora ci…
$462,146
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/4
Nuevo edificio en Alemania, en 47877 Apartamentos Willich en venta en un nuevo edificio, en …
$409,167
Apartamento 2 habitaciones en Vorst, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Vorst, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 1/3
Ofrecemos apartamentos en un nuevo edificio en la ciudad 47918 Tönisvorst.Ubicación muy vent…
$286,485
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 1/4
Nuevo edificio en Alemania, en 47877 Apartamentos Willich en venta en un nuevo edificio, en …
$372,755
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/4
Apartamentos en venta en un nuevo edificio con 11 apartamentos en el centro de la ciudad de …
$408,290
Apartamento 3 habitaciones en Willich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Willich, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
$497,268
Apartamento 3 habitaciones en Vorst, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Vorst, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 1/4
Ofrecemos apartamentos en un nuevo edificio en la ciudad 47918 Tönisvorst.Ubicación muy vent…
$469,682
Parámetros de las propiedades en Kreis Viersen, Alemania

