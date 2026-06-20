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Áticos en Venta Krefeld, Alemania

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Ático Ático 4 habitaciones en Krefeld, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Krefeld, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Un proyecto prometedor para la construcción de 1-2 apartamentos en el ático de un edificio e…
$69,772
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