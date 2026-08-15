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Propiedades residenciales en venta en Krefeld, Alemania

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apartamentos
3
3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Krefeld, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Krefeld, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Un proyecto prometedor para la construcción de 1-2 apartamentos en el ático de un edificio e…
$69,772
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Apartamento 3 habitaciones en Krefeld, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Krefeld, Alemania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2
Apartamento en venta en 47798 KrefeldGran piso bien mantenido de 72 m2 en el segundo piso (1…
$141,255
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Apartamento 4 habitaciones en Krefeld, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Krefeld, Alemania
Habitaciones 4
Área 73 m²
Casa construida en 1958 en Cracau, 47799 Krefeld3 plantas OG4 habitacionesCalefacción de gas…
$173,683
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Аталанта
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