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Edificios Residencial en Venta en Hamburgo, Alemania

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Edificio rentable 980 m² en Hamburgo, Alemania
Edificio rentable 980 m²
Hamburgo, Alemania
Área 980 m²
Número de plantas 5
Edificio de apartamentos con una ubicación céntrica en Hamburgo. La casa cuenta con 20 unida…
$5,42M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Edificio rentable 980 m² en Hamburgo, Alemania
Edificio rentable 980 m²
Hamburgo, Alemania
Área 980 m²
Número de plantas 5
Apartamento piso con parcela con una ubicación céntrica en Hamburgo. La casa cuenta con 20 u…
$5,46M
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