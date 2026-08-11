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Propiedades residenciales en venta en Grunwald, Alemania

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2 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Grunwald, Alemania
Villa 10 habitaciones
Grunwald, Alemania
Habitaciones 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,25M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Grunwald, Alemania
Villa
Grunwald, Alemania
Dormitorios 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,36M
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