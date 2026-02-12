Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Gelsenkirchen, Alemania

Casa en Gelsenkirchen, Alemania
Casa
Gelsenkirchen, Alemania
Área 1 485 m²
Número de plantas 5
¡Proyecto de entrada!Dos casas en Gelsenkirchen están a la venta, que actualmente están comp…
$654,601
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Parámetros de las propiedades en Gelsenkirchen, Alemania

