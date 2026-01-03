Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Essen, Alemania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2
¡Atención a futuros propietarios! Venta es un acogedor apartamento de 2,5 habitaciones con b…
$169,881
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
