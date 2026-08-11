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Propiedades residenciales en venta en Erkrath, Alemania

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apartamentos
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Erkrath, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Erkrath, Alemania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3/6
Apartment for sale in 40699 Erkrath. Apartment area 64 m2. Year of construction: 1975.…
$236,431
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Apartamento 1 habitación en Erkrath, Alemania
Apartamento 1 habitación
Erkrath, Alemania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1
Descripción completa:sanitized plana en 2023trimestrePlanta alta 1 planta (EG)habitaciones -…
$87,388
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Erkrath, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Erkrath, Alemania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3
¡Hay 2 lagos grandes y hermosos cerca! superficie del apartamento 64 m2 construido 1975/20…
$240,316
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