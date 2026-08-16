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Propiedades residenciales en venta en Darmstadt, Alemania

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2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Darmstadt, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Darmstadt, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El concepto de diseño del proyecto se caracteriza por una zona verde con un parque. Terrazas…
$680,079
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Darmstadt, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Darmstadt, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El concepto de diseño del proyecto se caracteriza por una zona verde con un parque. Terrazas…
$732,004
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Parámetros de las propiedades en Darmstadt, Alemania

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