Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Colonia
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Colonia, Alemania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Colonia, Alemania
Villa
Colonia, Alemania
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Número de plantas 3
$2,16M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Colonia, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir