Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Bottrop
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bottrop, Alemania

;
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bottrop, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Bottrop, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/8
Un acogedor apartamento de dos dormitorios con balcón y garaje subterráneo en una zona frond…
$86,704
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bottrop, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir